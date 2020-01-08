 Нацбанк запретил использовать деньги со счетов предпринимателей на личные нужды

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №162 от 27 декабря 2019 года обнародовано на сайте НБУ 2 января.

Документом внесены изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытие счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов.

В частности, порядок дополнен пунктом, согласно которому банки осуществляют все виды расчетно-кассовых операций по текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, кроме операций, связанных с собственными потребностями.

Эти лица после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом, имеют право перечислить средства с таких счетов на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд.

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Как сообщалось, ранее НБУ пояснял, что действующие требования и так предполагают, что физическое лицо-предприниматель может тратить средства с предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно, новая норма носит уточняющий характер.

Как пояснили в НБУ, такое уточнение потребовалось потому, что Налоговый кодекс Украины теперь обязывает банки передавать сообщения об открытии или закрытии счета налогоплательщика - физического лица-предпринимателя или лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, в орган государственной налоговой службы, в котором учитывается налогоплательщик.

Указанная норма предусматривает необходимость предоставления информации обо всех счетах налогоплательщиков, как те, что открыты для осуществления предпринимательской деятельности, так и открытых для собственных нужд.

ГФС свою позицию основывает на том, что в соответствии с нормами Хозяйственного кодекса Украины, гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание для обеспечения выполнения налоговых обязательств такого плательщика.

"В то же время такая норма не запрещает физическому лицу-предпринимателю после уплаты всех налогов и сборов перечислить средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности на текущий счет, открытый данному лицу для собственных нужд", – подчеркивали в НБУ.