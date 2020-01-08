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 Chevron покупает австралийскую топливную Puma Energy за $425 миллионов

Chevron Australia Downstream Pty Ltd (100%-я структура Chevron Corporation) подписала соглашение с Puma Energy Asia Pacific B. V. О приобретении Puma Energy (Australia) Holdings Pty Ltd за $425 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Chevron, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Puma Energy (Australia) Holdings Pty Ltd и ее дочерние компании владеют сетью станций технического обслуживания в Австралии, коммерческим и промышленным топливным бизнесом, терминалами по импорту на морском побережье и складами топлива.

"Это приобретение обеспечит Chevron стабильный рынок сбыта продукции наших совместных нефтеперерабатывающих предприятий в Азии и создаст основу для устойчивого роста прибыли", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента Chevron по вопросам переработки и химической промышленности Марка Нельсона.

Ожидается, что сделка по приобретению Puma Energy (Australia) Holdings Pty Ltd завершится в середине 2020 года при условии одобрения регуляторами и соблюдения обычных условий закрытия сделки.

Puma Energy представлена в 47 странах на шести континентах, имеет около 3000 торговых точек, присутствует в более чем 80 аэропортах и располагает сетью из 100 складских терминалов. Региональные офисы компании расположены в Йоханнесбурге (Южная Африка), Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), Таллинне (Эстония) и Сингапуре.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168844
 
 
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