 Мировой ущерб от отключения интернета оценили в $8 миллиардов в год

Такие подсчеты опубликовала компания Top10VPN, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По оценке компании, стоимость отключений интернета для мировой экономики выросла на 235% с 2016 года.

2019 год оказался рекордным по числу таких отключений - количество масштабных отключений интернета (для всей страны или крупных регионов) достигло 122, а их длительность в общей сложности превысила 18 тыс. часов. По оценке авторов доклада, в большинстве случаев отключения происходили "в ответ на протесты и массовые беспорядки, особенно вокруг выборов, так как авторитарные режимы стремятся ограничить поток информации и удержать власть".

В общей сложности подобные отключения интернета имели место в прошлом году в 21 стране. Лидером по цене таких отключений стал Ирак - его экономике это стоило $2,3 млрд, далее следуют Судан ($1,9 млрд), Индия ($1,3 млрд), Венесуэла ($1,1 млрд) и Иран ($611 млрд). Среди регионов на первом месте находятся Ближний Восток и Северная Африка ($3,1 млрд), за ними следуют Африка к югу от Сахары ($2,2 млрд) и Азия ($1,7 млрд). Притом дольше всего интернет отключали именно в Азии - в общей сложности на 9,7 тыс. часов - и в Африке к югу от Сахары (7,8 тыс. часов), длительность отключения на Ближнем Востоке составляет лишь 577 часов.

Помимо собственно отключений интернета в докладе рассматривается и блокировка соцсетей и мессенджеров. Здесь лидером стал WhatsApp - его блокировали на 6,23 тыс. часов, далее идут Facebook (6,2 тыс. часов) и Instagram (6,19 тыс. часов).