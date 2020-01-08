 Полиция начала расследовать продажу ТРЦ Respublika Фирташа с дисконтом 70%

Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда Киева от 26 ноября 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, следователи расследуют возможный сговор между должностными лицами Национального банка, ПАО "КБ "Надра", АБ "Клиринговый Дом", ООО "ДВ "Инвест Недвижимость", ООО "Мегаполисжилстрой" и ООО "Солтекс Капитал", который привел к искусственному занижению цены реализации актива в пользу лиц, непосредственно связанные с должником по указанным кредитным договорам, чем государству в лице НБУ нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Как отмечается в материалах суда, по состоянию на сегодняшний день на территории улице Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в, ООО "Теремки-Строй" проводятся строительные работы ".

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физлиц в феврале 2019 года продал права требований по двум кредитам ликвидируемого банка "Надра", в залоге по которым находится ТРЦ Respublika.

Победителем торгов стало ООО "Солтекс Капитал", предложившее за лот 777,13 млн грн (без НДС). Таким образом, стоимость продажи составила 30% от начальной цены лота (2,59 млрд грн).

ООО "Солтекс капитал" создано в сентябре 2018 года. Основным видом деятельности является предоставление финансовых услуг. Подписантом компании на 5 февраля 2019 года был указан Василий Астион – совладелец компании "Днипро Агро Групп".

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 6 марта учредителем ООО выступает ООО "Галеон Инвест", конечным бенефициаром – гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон.

При этом в апреле 2019 года сообщалось, что Национальный банк Украины и подконтрольная Дмитрию Фирташу кипрская компания Pora Trading Limited намерены заключить мировое соглашение по делу о взыскании корпоративных прав на крупнейший торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Respublika на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве.

Напомним, реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ Respublika является бизнесмен Дмитрий Фирташ.