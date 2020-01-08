 Трамп анонсировал дополнительные санкции против Ирана

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"США немедленно введут дополнительные экономические санкции против иранского режима", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Трамп не уточнил, в чем будут заключаться эти ограничительные меры.

Президент США добавил, что его администрация одновременно с этим продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

О речи президента была объявлено в связи с предпринятыми в ночь на 8 января ракетными ударами Ирана по военным базам в Ираке, которые использует ведомая США международная антитеррористическая коалиция.