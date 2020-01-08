 Низкий уровень возврата проблемных кредитов тормозит рост инвестиций, – исследование

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии (ЦЭС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С момента кризиса 2014-2015 годов по сей день банкам в среднем удавалось собрать лишь 5-15 центов на каждый доллар номинальной стоимости кредита. Недавно Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал несколько крупных пулов активов за позорные 1-2 цента за доллар номинальной стоимости", - говорится в исследовании.

Вместе с тем за рубежом кредиторам возвращают 60-90% стоимости кредита, отмечают аналитики ЦЭС.

Согласно исследованию, низкий уровень возврата проблемных кредитов сдерживает прирост капитальных инвестиций, финансируемых через банковские займы, которые составляют лишь 7% от совокупных инвестиций, а медленные темпы прироста основного капитала в Украине являются сдерживающим фактором экономического роста страны.

"Экономика Украины имеет значительный инвестиционный потенциал от банковского кредитования в среднесрочной перспективе: текущий уровень внутреннего кредита составляет ~ 40% от ВВП, а за десятилетие потенциально может достичь уровня стран со средним уровнем доходов (~100% от ВВП)", - отмечают эксперты ЦЭС.

Вместе с тем, согласно исследованию, главным препятствием для возврата средств кредиторам после процедуры банкротства заемщиков являются суды.

"Банки просто не могли получить свои залоги, поскольку эта процедура блокируется частными интересами на многих этапах. Корпоративные заемщики широко используют лазейки и коррупцию", - отмечает эксперт Ассоциации украинских банков, опрошенный в рамках исследования.

Согласно исследованию, ФВГФЛ и Национальный банк Украины также жалуются на проблемы с расследованием финансовых преступлений: более чем с 5 тыс. дел, которые расследовались в 2015-2018 годах, только несколько дошли до судов.

Исходя из этого, аналитики ЦЭС предлагают создать специальное судебно-аналитическое бюро финансовых расследований и базу данных о случаях неплатежеспособности и финансового мошенничества для поддержки судебной экспертизы. По мнению экспертов, Европейский союз поддержит соответствующие инициативы и предоставит техническую поддержку и помощь.

"Очень важным эффектом таких реформ должно быть снижение уровня вмешательства государства во время расследований, когда решение, для кого расследование должно проводиться более тщательно, а кого стоит жалеть, становятся политически и/или финансово мотивированными, особенно в крупных финансовых делах", - отмечается в исследовании.

Кроме того, эксперты ЦЭС предлагают упорядочить процедуру урегулирования неплатежеспособности и ликвидации банков, в том числе устранив возможность конфликта интересов.

По мнению экспертов ЦЭС, для снижения размеров "активов под риском" необходимо обеспечить независимость НБУ и поддержку реформ государственных банков, а также усовершенствовать внутреннюю процедуру "знай своего клиента" и процедуру борьбы с отмыванием денег в банках ЕС.