 "Метинвест" Ахметова увеличит площадь Ингулецкого ГОКа за счет 340 га сельхозземель

Согласно проекту ИнГОКа, общая площадь 77 земельных участков – 344,7 га, из которых нового землеотвода 305,93 га, за счет существующего землеотвода ЧАО "ИнГОК" – 38,77 га, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В проекте компании уточняется, что собственник земельных участков – Широковская районная государственная администрация Днепропетровской области. Земельные участки выбраны с учетом прилегающей промышленной инфраструктуры. На территории земельных участков расположены лесополосы и земли сельскохозяйственного назначения.

В сообщении отмечается, что объекты природно-заповедного фонда планируемой деятельностью не затрагиваются.

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ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, 71,24%) Рината Ахметова и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).