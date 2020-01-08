 Резервы Нацбанка превысили рекордные $25 миллиардов

Как отмечает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), текущий уровень резервов также превышает последний прогноз регулятора на уровне $23 млрд, передает БизнесЦензор.

Таким образом, в декабре международные резервы увеличились на 15,4% или на $3,37 млрд благодаря активной скупке валюты на межбанке.

На увеличение резервов в декабре повлияли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

"Активные продажи валюты частным сектором экономики, государственными компаниями, а также иностранными инвесторами позволил Национальному банку пополнить международные резервы на $2,93 млрд (чистая покупка валюты)", – отмечают в НБУ.

В частности, было куплено $1,74 млрд по единому курсу, $510 млн через выбор лучшего курса и $730 млн путем проведения аукционов. В то же время для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк продал в течение одного торгового дня $50 млн по единому курсу.

Кроме того, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительством в декабре было направлено $220,3 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $181,3 млн уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а остальные средства – по другим обязательствам.

Эти расходы были компенсированы поступлениями в пользу Правительства $514 млн, в том числе: $259 млни 198 млн евро от размещения ОВГЗ.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) обусловила увеличение их стоимости на $143,6 млн(в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

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Как отмечают в Нацбанке, в целом международные резервы в 2019 году увеличились на $4,5 млрд благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке.

"В течение года предложение валюты на межбанковском рынке значительно преобладала спрос. Высокий уровень предложения обеспечивали украинские компании-экспортеры, прежде всего, аграрии, которые, даже несмотря на некоторое ухудшение условий торговли на мировых рынках, наращивали объемы продаж, а также иностранные инвесторы, которые продали $4,3 млрд для покупки гривневых государственных облигаций (ОВГЗ)", – сказано в сообщении.

В то же время НБУ отмечает умеренный спрос импортеров на валюту, в частности благодаря снижению мировых цен на энергоносители. Также меньшими были объемы репатриации дивидендов бизнеса за границу.

Это позволило Нацбанку увеличить покупку валюты для пополнения международных резервов, не препятствуя рыночному тренду на укрепление национальной валюты.

В целом по итогам года чистая покупка валюты Национальным банком составила $7,9 млрд, что является самым высоким показателем за последние 14 лет.