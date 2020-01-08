 "Киевтеплоэнерго" снизит начисления в платежках декабрь на 23%

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в КГГА, сейчас осуществляется корректировка стоимости, соответственно, уменьшенные начисления киевляне получат уже в январе 2020 года.

Основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 года Кабинетом министров постановления №1082 "Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа".

Постановление предусматривает изменение размера начислений за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения в связи с изменением цены на природный газ, который используется для производства теплоэнергии, отопления и горячей воды. Удельный вес природного газа в тарифах "Киевтеплоэнерго" составляет около 80%.

Пересчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

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Как сообщалось, 24 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что принятое решение позволяет пересчитать тариф и снизить сумму в платежке за отопление до 30%, а начисленные к уплате суммы за тепловую энергию в декабре могут быть снижены на 300-400 грн.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алена Бабак уточнила, что сейчас в тарифе на услуги предприятий ТКЭ цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его за 6200-6100 грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).