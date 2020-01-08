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 Участие в конкурсе на должность главы Нацслужбы здоровья примут 8 кандидатов

В конкурсе на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) примут участие восемь кандидатов, список которых обнародован на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Среди кандидатов на указанную должность – руководство службы, в частности, директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский, врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева.

Заявки на участие в конкурсе также подали экс-глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения развития фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады VIII созыва по здравоохранению Андрей Шипко, экс-заместитель директора государственного предприятия "Комитет по гигиенического регламентирования Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский, руководитель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов, замглавы Черновицкой облгосадминистрации Василий Гостюк и предприниматель Марина Алтухова.

Конкурс на должность главы НСЗУ состоится 9 января 2020 года.

Как сообщалось, глава НСЗУ Олег Петренко в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении.

По словам Петренко, причиной его решения являются "очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения".

Кабинет министров в декабре 2019 года объявил конкурс на должность председателя НСЗУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168822
 
 
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