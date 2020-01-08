 Власти Ирана поручили расследовать крушение самолета МАУ местным специалистам

Выражая соболезнования семьям погибших и народу Ирана, Рухани поручил правоохранительным органам предпринять всех необходимые меры для идентификации жертв крушения, передает БизнесЦензор со ссылкой на иранское информагентство IRNA.

В свою очередь министр дорожного движения и городского развития Ирана Мохаммад Эслами уточнил, что расследованием инцидента займется Организация гражданской авиации Исламской Республики Иран.

"Комиссии по авиационным происшествиям при Организации гражданской авиации было поручено провести точное расследование катастрофы, и она опубликует окончательный отчет, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем", – сказал иранский министр.

Он добавил, что члены комиссии уже присутствовали на месте крушения и причина аварии станет известна после тщательного расследования.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Как сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских авиационных властей, 147 пассажиров самолета были иранцами, тогда как по данным украинского МИДа, все 9 членов экипажа были гражданами Украины, среди пассажиров также были двое украинцев и граждене Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании..

По словам главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, которые цитируют местные СМИ, авиационные власти страны отказываются передавать "черные ящики" потерпевшего крушение самолета американской компании-производителю Boeing.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8:00 по киевскому времени.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.