 ЕС и Беларусь подписали соглашение об упрощении визового режима

Об этом говорится в сообщении МИД Беларуси в Twitter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Участие в церемонии подписания приняли заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Хорватии (страна-председатель в ЕС) Давор Божинович, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, с белорусской стороны соглашения подписал министр иностранных дел Владимир Макей.

Соглашения заключены в пакете, их вступление в силу предусматривается в один день. Но перед этим документы должны быть ратифицированы Национальным собранием республики и одобрены Европейским парламентом.

Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты, когда стороны сообщат друг другу о завершении этих процедур.

Подписание соглашений упростит порядок выдачи шенгенских виз гражданам Белоруссии и снизит их стоимость с 60 до 35 евро.

В МИД Беларуси ранее подчеркивали, что президент Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с ЕС, "понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий".

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз отмечал, что "этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом".

Соглашение об упрощении визового режима с Беларусью планировалось подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. В соответствии с изменениями стоимость шенгенской визы увеличится с 60 до 80 евро. Вместе с тем, упростится получение виз для законопослушных путешественников. Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от одного года до пяти лет.

Ранее также сообщалось, что Минск инициирует заключение с Евросоюзом базового соглашения о сотрудничестве.