 Реализация промышленной продукции за 11 месяцев 2019 года выросла на 0,5%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности сократился на 13,9%, к октябрю 2019 года - на 6,5%. Реализация продукции добывающей промышленности в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года сократилась на 23,9%, перерабатывающей промышленности - на 11,7%. По отношению к предыдущему месяцу (ноябрь 2019 года к октябрю 2019 года) реализация снизилась соответственно на 9,4% и 5,9%.

В общем объеме реализации промпродукции за 11 месяцев 2019 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (64,5%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,2%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16,1%), металлургическое производство (16,2%).

Как сообщалось, в 2018 году в Украине реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 508,6 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году.