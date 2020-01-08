 "Укрэнерго" ограничило производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Как пояснили в компании, днем 7 января из-за аномально высокой температуры воздуха для этого времени года в ОЭС Украины зафиксирован рекордно низкий уровень потребления электроэнергии.

Так в этот день среднесуточная температура воздуха составляла -2,4°С, что на 4°С выше той, которая была зафиксирована 7 января 2019 года. Соответственно потребление электроэнергии 7 января составило 394 млн кВт-ч, что на 47,6 млн кВт-ч меньше, по сравнению с аналогичным днем предыдущего года (441 млн кВт-ч).

"Таким образом, во время дневного минимума (с 12:00 до 13:46) диспетчерам НЭК "Укрэнерго" для балансировки энергосистемы и обеспечения ее операционной безопасности пришлось прибегнуть к ограничению нагрузки генерации солнечных и ветровых электростанций (СЭС и ВЭС)", – сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" уточнили, что перед этим были использованы все заявки участников балансирующего рынка, импорт электроэнергии в ОЭС Украины из Беларуси и Российской Федерации был ограничен до нуля, генерация на ТЭС также была ограничена на 1,35 тыс. МВт.

"Также в момент резкого скачка генерации ВИЭ с 12:09 до 13:00 дня уже отсутствовала возможность включать для увеличения спроса в насосном режиме работы гидроагрегаты ГАЭС, поскольку на тот момент их водохранилища были заполнены", – отмечают в компании.

В связи с этим для балансировки энергосистемы и обеспечения ее операционной безопасности диспетчеры "Укрэнерго" с 12:09 до 13:00 7 января ограничили нагрузку мощных ВЭС (шесть электростанций) на 384 МВт и СЭС (восемь электростанций) на 545 МВт. После этого с 13:00 до 13:46 все ограничения генерации ВЭС и СЭС были сняты.

"Вместе с тем следует заметить, что из-зи кратковременного характера балансовых отклонений нагрузка атомных электростанций (АЭС) не ограничивалась и составила 7 января 10,5 тыс. МВт", – отмечают в НЭК.

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Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", 1-2 января 2020 года в отдельные часы профицит мощности в ОЭС Украины составлял более 3 тыс. МВт при среднесуточной температуре воздуха +1,3°С.

В связи с этим была ограничена генерация электроэнергии на ТЭС, государственных АЭС, но оставались в работе частные ветровые электростанции. Импорт в ОЭС Украины из России и Беларуси был ограничен до нуля с 1 по 7 января включительно.

В ноябре 2019 года глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявлял о давлении после того, как оператор энергосистемы впервые вынуждено ограничичивал генерацию электроэнергии на ветровых электростанциях (ВЭС) энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.



При этом, согласно законодательству, ВЭС все-равно компенсируется стоимость недовыработанной ими электроэнергии по высокому "зеленому тарифу".