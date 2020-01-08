 "Приват" изменил схему продажи топлива по талонам через АЗС "Укрнафты"

Об этом сообщает enkorr, передает БизнесЦензор.

Согласно новому контракту, с 2020 года стороны меняют схему работы: если на протяжении трех последних лет "Укрнафта" отпускала топливо по талонам "Авиас" на основании договора хранения топлива с "Ливайн Торгом", то на 2020 год заключен договор купли/продажи.

В 2017-2019 годах юридически схема выглядела следующим образом: "Укрнафта" предоставляла "Ливайн Торгу" услуги хранения принадлежащего ему топлива в резервуарах своих АЗС и отпускала его, когда клиент АЗС показывал топливную карточку или талон "Авиас". Стоимость такой услуги в контрактах не фиксировалась, а согласовывалась ежемесячно путем допсоглашений.

По новому контракту "Укрнафта" обязалась до 31 декабря 2020 года бесперебойно продавать "Ливайн Торгу" топливо на каждой из 537 АЗС с фиксированным дисконтом 1,2% к цене на стеле. Топливо будет отпускаться на основании предоставленных клиентом топливных карт или талонов "Авиас", а сверка реализованных объемов, как и оплата топлива, должна проходить на ежемесячной основе.

Как и раньше, со стороны "Укрнафты" договор подписал вице-президент по вопросам переработки и торговли Феликс Лунев.

В конце 2017 года "Укрнафта" передала право продажи талонов на бензины, ДТ и сжиженный газ через свои АЗС компании "Ливайн Торг". Эта структура занимается отпуском топлива по талонам и скретч-картам во всей консолидированной сети АЗС "Привата" вместо обанкротившегося "ПТФ Авиас".

Первый договор "Укрнафты" с "Ливайн Торгом" был подписан Феликсом Луневым 23 ноября 2017 года сроком на четыре месяца. Затем было еще три аналогичных по содержанию соглашения с его подписью - 19 февраля, 23 апреля и 28 октября 2018 года.

АЗС "Укрнафты" ведут синхронную ценовую политику и являются партнерами принадлежащей "Привату" сети "Авиас", о чем извещает надпись на стеле АЗС.

С декабря 2019 года с талонами "Авиас" на государственные тендеры вышла компания "Укрнафта-Постач" (100% принадлежит "Укрнафте").

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" является крупнейшей в Украине и состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ "Укртатнафта". Больше всего АЗС работает под брендом "Укрнафта" - 540, ANP - 443, "Авиас плюс" - 358, "Авиас" - 76. Остальные 117 станций работают под семью брендами - "ЗНП", "Мавекс", "Мавекс плюс", "Сентоза ойл", "Юкон", "Юкон плюс" и "Рубикс".

"Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн тонн, газа - в три раза, с 3,3 млрд до 1,1 млрд кубометров, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на середину 2019 года долг "Укрнафты" по налогам с учетом штрафов и пеней достигает 30 млрд грн.