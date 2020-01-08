 Офис прокурора оспорил реструктуризацию кредитов "Богдана" Гладковского на 1,3 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

"Установлено, что АО "Укрэксимбанк" и указанным обществом в 2018 году подписан кредитный договор, который предусматривал замену для предприятия-должника обязательств на новые, в том числе значительно отсрочен конечный срок погашения долга – до 25 декабря 2031 года, а также существенно уменьшен размер процентов за пользование кредитом", – сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора также напоминают, что по факту подписания указанного договора детективами НАБУ возбуждено уголовное дело.

Как уточняет Finbalance, 27 декабря Хозсуд Киева открыл производство по иску заместителя Генпрокурора (в интересах Кабмина и "Укрэксимбанка") к ЗАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" о признании недействительным договора от 21 июня 2018 года о реструктуризации обязательств ответчика перед "Укрэксимбанком".

Согласно судебным материалам, соглашение предусматривало замену старых долговых обязательств (по кредитным договорам и облигациями 2005-2009 годов) на новые обязательства в размере 1,3 млрд грн с их погашением до 25 декабря 2031 года по ставкам от 0,46% в первые годы до 17,46% в 2031 году.

Детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве от 21 июня 2019 года по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностных лиц "Укрэксимбанка" при заключении договоров и допсоглашений к ним с АО "АК "Богдан Моторс".

ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского – бывшего первого заместителя секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Гладковский был задержан, но вышел под залог в сумме более 10 млн грн.

Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью закупки за счет государственного оборонного заказа грузовых автомобилей производства принадлежащей ему компании "Богдан Моторс", в результате чего государству нанесены убытки на 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.