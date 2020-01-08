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 Остатки средств на едином счету Казначейства упали в 3 раза

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 января 2020 года составили 17,55 млрд грн, что на 37,45 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

В то же время, по данным Казначейства, это самая большая сумма на ЕКС по состоянию на 1 января за годы независимости.

Как сообщалось, в декабре премьер-министр Алексей Гончарук из-за невыполнения плана поступлений госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей.

Кабинет министров также обязал НАК "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала 2019 года. 

Напомним, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало декабря составляли 55,01 млрд грн, что на 3,6% или на 2 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало ноября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168789
 
 
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ну и на кого теперь срать будете зелепыши..вам порошенко оставил вдоволь денег..или ишак оманский все просрал по аманах парижах япония
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прочитать дальше заголовка религия не позволяет?
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Там нет ни чего кроме заголовка. Тупо умалчивается откуда эти деньги там взялись. Если раньше эти деньги накапливались из плановых доходов бюджета, для соцвыплат в начале года, когда из-за выходных поступления незначительны, то сейчас это фактически деньги взятые в долг. Во первых в конце года провели ОГВЗ и положили привлеченные деньги, ну у обязали Нафтогаз досрочно перевести выплату дивидендов. Это как если вы станете хвастаться тем, что раньше на Новый год вы тратили 500 грн., но своих денег, а теперь у вас своих денег нет, но вы заняли в долг 1000 и теперь гульнете на большую сумму.
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Да, внимательно читаем: "..премьер-министр Алексей Гончарук из-за невыполнения плана поступлений госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей..."
А если бы платили всё, что нужно - то платить на каком-то этапе было бы НЕЧЕМ!
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Уже потратили деньги которые гастарбайтеры привезли с зароботков. Оно и понятно. Посмотрел что было куплено в качестве подарков, от телевизоров, телефонов, выпивки и закуски и все оказалось импортное. Наши же заводы и производства стоят. Притом до смешного половина бытовой и другой техники в Украине продается кацапского производства с которых мы смеемся. Так кому выгодно торговля с кацапами кроме самих кацапов?
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Теперь из Польши и Европы не выгодно вести деньги и менять по такому курсу явно заниженному. Поетому кто умнее тот везет сразу товары.
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