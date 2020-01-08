 Остатки средств на едином счету Казначейства упали в 3 раза

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

В то же время, по данным Казначейства, это самая большая сумма на ЕКС по состоянию на 1 января за годы независимости.

Как сообщалось, в декабре премьер-министр Алексей Гончарук из-за невыполнения плана поступлений госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей.

Кабинет министров также обязал НАК "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала 2019 года.

Напомним, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало декабря составляли 55,01 млрд грн, что на 3,6% или на 2 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало ноября.