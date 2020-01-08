 Саудовская Аравия приостановила транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив

Об этом сообщает Wall Street Journal, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.

Как сообщалось, операторы танкерного флота считают, что в ближайшем будущем их корабли не станут мишенью для атак на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Ираном.

Ормузский пролив, расположенный между Персидским и Оманским заливами, считается одним из важнейших водных путей в мире. Он связывает ближневосточных производителей нефти с ключевыми мировыми рынками.

Через этот узкий канал в прошлом году было транзитировано около трети всей нефти и четверти сжиженного природного газа, которые торгуются на мировых рынках и транспортируются морским путем.

В 2018 году через Ормузский пролив каждые сутки перевозилось в среднем 21 млн баррелей сырой нефти, свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA).