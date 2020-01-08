 Производство в металлургии упало в 2019 году меньше прогноза, – "Укрметаллургпром"

Об этом свидетельствуют предварительные данные объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

По данным отраслевой ассоциации, производство чугуна в Украине в прошлом году сократилось на 2,47% – до 20,05 млн тонн, производство проката уменьшилось на 1,13% – до 18,16 млн тонн.

Отметим, ранее в "Укрметаллургпроме" прогнозировали падение выплавки стали по итогам 2019 года на 3% по сравнению с предыдущим годом – до 20,5 млн тонн с 21,1 млн тонн. Также ожидалось более значительное падение производства чугуна (до 20 млн тонн) и проката (до 18 млн тонн).

Как сообщалось, Украина по итогам работы металлургических предприятий за 12 месяцев 2018 года сократила производство стали на 1,1% – 21,1 млн тонн, опустившись с 12 на 13 место в рейтинге крупнейших стран-производителей.