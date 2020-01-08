[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.55 26.05
 Металлургия
  255  0
Все про:металлургия (512) металл (270)

 Производство в металлургии упало в 2019 году меньше прогноза, – "Укрметаллургпром"

В 2019 году металлургическими предприятиями Украины произведено 20,82 млн тонн стали, что на 1,31% меньше показателя 2018 года.

Об этом свидетельствуют предварительные данные объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

По данным отраслевой ассоциации, производство чугуна в Украине в прошлом году сократилось на 2,47% – до 20,05 млн тонн, производство проката уменьшилось на 1,13% – до 18,16 млн тонн.

Отметим, ранее в "Укрметаллургпроме" прогнозировали падение выплавки стали по итогам 2019 года на 3% по сравнению с предыдущим годом – до 20,5 млн тонн с 21,1 млн тонн. Также ожидалось более значительное падение производства чугуна (до 20 млн тонн) и проката (до 18 млн тонн).

Как сообщалось, Украина по итогам работы металлургических предприятий за 12 месяцев 2018 года сократила производство стали на 1,1% – 21,1 млн тонн, опустившись с 12 на 13 место в рейтинге крупнейших стран-производителей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168786
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМеталлургия
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа Донбасс Ирак Иран крушение МАУ Нацполиция самолет США
 
 
 
 
 
 вверх