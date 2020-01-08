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 Германские компании сократили выпуск автомобилей до минимума за 22 года

Германские компании сократили производство легковых автомобилей в 2019 году на 9% - до 4,7 млн. Это минимальный показатель с 1997 года.

Об этом свидетельствуют данные "Объединения германской автомобильной промышленности" (VDA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Германия снизила экспорт автомобилей в прошлом году - на 13%, до 3,5 млн машин, сообщает Deutsche Welle.

Эксперты VDA объясняют падение производства и экспорта ослаблением спроса на международном рынке.

При этом количество регистраций новых автомобилей в 2019 году выросло на 5% и достигло 3,6 млн. Среди них почти 1,1 млн приходится на машины иностранных производителей, в этом сегменте подъем также составил 5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168785
 
 
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