 Экспорт зерновых превысил 31 миллион тонн

Об этом свидетельствуют данные Информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

На отчетную дату:

экспорт пшеницы составил 14,99 млн тонн против 10,47 млн тонн годом ранее;

экспорт кукурузы - 12,01 млн тонн против 9,17 млн тонн;

экспорт ячменя - 3,73 млн тонн, против 3,18 млн тонн.

Также за упомянутый период Украина экспортировала 191,8 тыс. тонн муки против 124,5 тыснн. то годом ранее. Поставки на внешний рынок пшеничной муки составили 190,7 тыс. тонн против 123,8 тыс. тонн в 2018/19 МГ.