 Служба занятости запустила образовательный портал для безработных

Об этом говорится в сообщении Госслужбы занятости, передает БизнесЦензор.

"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для удачного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", - прокомментировала директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Ожидается, что новый сервис позволит развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда, получать актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала, научиться составлять резюме современного формата, подготовиться к собеседованию с работодателем, а также выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в частности те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

В ведомтсве отмечают, что на сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями, будут проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.