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 Служба занятости запустила образовательный портал для безработных

В Государственной службе занятости стартовал новый проект для трудоустройства украинцев – Образовательный портал государственной службы занятости.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы занятости, передает БизнесЦензор.

"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для удачного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", - прокомментировала директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Ожидается, что новый сервис позволит развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда, получать актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала, научиться составлять резюме современного формата, подготовиться к собеседованию с работодателем, а также выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в частности те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

В ведомтсве отмечают, что на сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями, будут проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168774
 
 
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