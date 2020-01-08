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 "Укрзализныця" оценила убытки от перевозки пассажиров за год в 12 миллиардов

По результатам 2019 года убытки АО "Укрзализныця" от предоставления услуг в дальнем и пригородном пассажирском железнодорожном сообщении могут превысить 12 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, проектом финплана "Укрзализныци" на 2020 год предусмотрена ежемесячная индексация тарифов на пассажирские перевозки на 2% начиная с 1 марта 2020 года.

Таким образом, если финплан будет утвержден в предложенном виде, то в декабре 2020 года тариф на пассажирские перевозки будет на 22% больше относительно тарифа в январе того же года.

Ранее бывший глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что компания не сможет полностью удовлетворить спрос на пассажирские перевозки без повышения тарифов.

По предварительной оценке железнодорожной компании, чтобы достичь уровня безубыточности стоимость билетов на пассажирские поезда необходимо поднять в более, чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – в 3,5 раза.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168772
 
 
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