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 Продажи подержанных автомобилей в прошлом году подскочили в 3,5 раза

В течение декабря 2019 года украинскую регистрацию получили 30,7 тыс. подержанных легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом декабрьские регистрации подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 44%.

Об этом сообщает отраслевая ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Всего по итогу года на украинские номера перешли 408,1 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти три четверти от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС.

"Такой всплеск регистраций импортных б/у автомобилей спровоцировали либерализация условий растаможки автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная государством возможность легализовать легковые автомобили, нарушившие условия транзитного или временного пребывания в Украине. В результате в 2019 году регистрации подержанных машин почти в 5 раз превысили продажи новых", – отмечается в сообщении.

Маркой-лидером среди впервые регистрируемых в Украине легковых авто с пробегом стала Volkswagen. В 2019 году украинцы поставили на учет 74856 импортированных б/у авто этой марки, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Opel с показателем 34 893 подержанных авто. Первичные регистрации б/у авто в 93 раза превзошли результат новых.

Renault заняла третье место - 31 994 авто с пробегом (в два раза больше продаж новых).

Четвертой по популярности стала Skoda, импортированные авто этой марки выбрали 31 920 украинцев - более чем в 5 раз больше, чем тех, кто выбрал новые.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford с результатом 28 202 машины. Новых авто этого бренда в прошлом году было реализовано в 16 раз меньше.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168771
 
 
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