 В "зеленую" энергетику за год вложили 3,7 миллиарда евро, – Госэнергоэффективности

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор.

В ведомстве отмечают, что реализованные проекты позволили увеличить общую мощность "чистой" электроэнергетики в Украине в три раза, а именно – до 6,8 ГВт.

В целом действующие мощности "чистой" энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 млрд кВт-ч электроэнергии (около 5,5% от общего производства).

Госэнергоэффективности оценивает снижение выбросов в атмосферу благодаря возобновляемой электроэнергетике в 9,2 млн тонн СО2 ежегодно.

В Госэнергоэффективности напоминают, что уже в апреле 2020 года запланированы первые аукционы, главная цель которых – удешевить стоимость "чистой" энергии для потребителей и повысить конкуренцию между инвесторами.

Как сообщалось, "зеленые тарифы" в Украине в разы превышают аналогичные тарифы в Европе.

По расчетам НКРЭКУ в 2019 году объем выплаченного зеленого тарифа составит 18 млрд грн, а в 2020 году - 42,5 млрд грн. Таким образом, генерация ВИЭ в 2020 году потребит 20% средств электроэнергетического рынка при общей доле генерации 6-7%.