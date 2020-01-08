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 "Проминвестбанк" готовится сдать банковскую лицензию

Наблюдательный совет ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") созвал на 6 февраля внеочередное общее собрание акционеров, на котором планируется принять решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Об этом говорится в объявлении на сайте банка, передает БизнесЦензор.

На собрании акционеров также планируется утвердить план прекращения банковской деятельности.

Как сообщалось, ранее в российской корпорации ВЭЮ.РФ заявляли, что окончательное решение об отказе от банковской лицензии "Проминвестбанка" еще не принято.

Напомним, принадлежащий российской госкорпорации ВЭБ.РФ "Проминвестбанк" после прекращения обслуживания счетов физлиц в 2019 году закрыл все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. В начале 2019 года региональная сеть "Проминвестбанка" насчитывала 56 отделений.

Напомним, компании Игоря Коломойского и партнеров на основании решения Арбитражного суда Гааги пытаются обратить взыскание на акции "Проминвестбанка" в счет компенсации за захваченные в Крыму активы. В октябре к этому процессу присоединился "Ощадбанк".

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 12 место среди 76 действовавших банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168762
 
 
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