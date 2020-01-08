 Рожкова анонсировала ипотечные кредиты под 15% годовых

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила в интервью UATV, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"2020 год должен стать годом возобновления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на следующий год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", – сказала Рожкова.

Рожкова отметила, что учетная ставка будет снижаться в дальнейшем.

"После ее снижения в декабре до 13,5%, банки отреагировали снижением ставок по депозитам. Это означает, что цена кредитного ресурса также снизится, и в результате экономика начнет кредитовать", – отметила замглавы НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% с 13 декабря 2019 года благодаря более быстрому снижению инфляции.

В то же время ранее в НБУ отмечали, что восстановление ипотечного кредитования сдерживается высокими рисками первичного рынка недвижимости, регуляцию которого необходимо усилить.