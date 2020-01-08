 "Укрнафта" списала заводу Коломойского 6,5 миллиона штрафов и пени

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Львовской области, который утвердил мировое соглашение между сторонами, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Согласно судебным документам, "Укрнафта" 20 ноября 2019 года обратилась в суд для взыскания с "НПК-Галичина" 65,3 млн грн долга за поставки нефтяного газа (газ нефтяной вакуумный отбензиненный) за период с ноября 2018 года.

Компания требовала вернуть 58,8 млн грн чистого долга и 6,5 млн грн пени и прочих штрафных санкций.

Спустя 9 дней после регистрации иска – 29 ноября – "НПК-Галичина" погасила основной долг в сумме 58,8 млн грн. После этого стороны решили заключить мировое соглашение, по которому "Укрнафта", учитывая уплату основного долга, добровольно отказалась от претензий на 6,5 млн грн штрафных санкций.

Согласно материалам судебного заседания, долг возник по договору поставки газа в октябре 2018 года. Всего неоплаченными были около 20,6 млн куб. м. Цена "нефтяного вакуумного отбензиненного газа" по договору составляла 2845 грн за тыс. кубометров с НДС, что почти в три раза ниже цены природного газа.

Как отмечает издание, более 95% энергоресурсов, производимых компанией "Укрнафта" – нефть, природный газ, LPG – реализуется структурам из орбиты группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

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ПАО "НПК-Галичина" управляет Дрогобычским НПЗ, который прекратил выпуск нефтепродуктов в 2012 году Контрольный пакет акций "НПК-Галичина" принадлежит компаниям, аффилированным с группой "Приват". 25% акций компании владеет Фонд госимущества Украины.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". Еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн тонн, газа – в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на начало 2019 года долг "Укрнафты" по налогам, с учетом штрафов и пеней, оценивался в 32 млрд грн.