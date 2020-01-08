[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.55 26.05
 Энергетика, Макроэкономика
  108  0
Все про:газопровод (667) Газпром (1461) Евросоюз (2026) Турецкий поток (128)

 Евросоюз будет применять свои правила к газопроводу "Турецкий поток"

Европейская комиссия внимательно следит за развитием событий, связанных с открытием газопровода "Турецкий поток", заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы применим (к "Турецкому потоку") все правила для трубопроводов на территории Европейского союза", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о соответствии "Турецкого потока" положениям Третьего энергетического пакета для трубопроводов из третьих стран.

Трубопровод "Турецкий поток" общей мощностью 31,5 млрд кубометров в год должен обеспечить поставки газа из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168750
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа Донбасс Ирак Иран крушение МАУ Нацполиция самолет США
 
 
 
 
 
 вверх