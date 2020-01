 Boeing готов участвовать в расследовании крушения самолета МАУ в Иране

Как передает БизнесЦензор, об этом говорится на официальной странице Boeing в сети Twitter.

"Мы находимся в контакте с нашими авиакомпаниями- клиентами и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", – сообщили в компании.

В американском концерне отметили, что в данное время проводится сбор дополнительной информации о происшествии.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd