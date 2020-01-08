 Крупнейший банк мира назвал самые перспективные акции компаний из индекса S&P 500

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

С начала года индекс фондового рынка поднялся с 2448 пунктов до 3240 пунктов, то есть за год рост составил 29%. В банке ожидают продолжения роста рынка американских акций в 2020 году примерно на 6% от текущих уровней. Целью для индекса S&P 500 на конец года может стать отметка 3300 пунктов, считают эксперты Bank of America. А в следующие десять лет рынок акций будет расти в среднем на 5% в год.

В своем обзоре перспектив американского рынка акций аналитики отметили, что риски, связанные с торговым конфликтом, снизились, а макроэкономические сигналы демонстрируют признаки стабилизации. С учетом этих факторов бумагами, на которые стоит обратить внимание в 2020 году, стали:

В секторе телекоммуникационных услуг (Communication Services) — акции Walt Disney, мирового лидера индустрии развлечений, управляющего киностудиями и тематическими парками отдыха;

В секторе потребительских товаров первой необходимости (Consumer Staple) наиболее интересными стали акции одного из крупнейших в мире производителей свинины, говядины и курятины Tyson Foods;

В секторе потребительских товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary) наиболее привлекательно выглядят бумаги крупнейшего в США ретейлера подержанных автомобилей CarMax;

В энергетическом секторе (Energy) эксперты банка отметили акции нефтегазового гиганта Exxon Mobil;

Застраховаться от резких движений на торговых площадках помогут акции сектора коммунальных услуг (Utilities), которые приносят стабильные дивиденды. В этом секторе эксперты выделили акции American Electric Power — компании, занимающейся генерацией и распределением электроэнергии в США;

В финансовом секторе (Financials) самой интересной бумагой эксперты назвали акции одного из крупнейших американских банков Citigroup;

В сфере здравоохранения (Health Care) — производитель стоматологического оборудования и расходных материалов Dentsply Sirona;

В промышленном секторе (Industrials) — акции американской военно-промышленной компании Raytheon Company;

В секторе информационных технологий (Information Technology) самыми привлекательными бумагами эксперты Bank of America назвали акции производителя процессоров Intel;

В секторе производство материалов (Materials) — перспективными выглядят акции производителя бумаги и упаковки WestRock Company;

В секторе недвижимости (Real Estate) эксперты отметили акции фонда Kimco Realty Corporation, специализирующегося на инвестициях в торговые центры.