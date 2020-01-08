 Потерпевший крушение в Иране самолет был исправен и с опытной командой на борту, – МАУ

Об этом на брифинге заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Воздушное судно было исправно", – заявил Дыхне.

По словам главы компании, 6 января 2020 года проводилось последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом.

"Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", –подчеркнул глава МАУ.

В свою очередь вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский подчеркнул, что экипаж самолета проходил специальную подготовку для полетов в аэропорт Тегерана, в его состав был дополнительно включен опытный инструктор.

В авиакомпании также подчеркнули, что будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя самолета Boeing, а также с участием Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине. Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причинах трагического события сразу после их выяснения.

В то же время в МАУ отказались комментировать любую информацию, за исключением официально обнародованной.

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Ранее в МАУ подтвердили, что 8 января 2020 года самолет авиакомпании при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последне

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8:00 по киевскому времени, однако вскоре после информации о его падении на онлайн-табло аэропорта статус рейса был изменен на "отменен".