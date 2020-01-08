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 Население рекордно увеличило продажу и покупку наличной валюты

Продажа наличной валюты населением в декабре 2019 года составила $1,49 млрд, тогда как покупка – $1,67 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в декабре составила $181,49 млн, тогда как в ноябре и октябре было зафиксировано превышение покупки населением валюты над продажей на $58,43 и $91,54 млн соответственно.

При этом, объем продажи и покупки валюты населением в декабре стали наибольшими в 2019 году. По данным статистики НБУ, эти показатели также были рекордными по крайней мере с 2015 года.

Как сообщалось, по данным НБУ, в целом в 2019 году продажа населением наличной валюты превысила покупку на $177 млн. При этом объем наличного валютного рынка вырос более чем на 40%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168729
 
 
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заробітчани примчали на святвечір.
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Это называется развод от НБУ. Только за неделю слили 1.5ляма спасая бакс. Взвентили бакс до курса 25.5, а теперь видят, что толку нет и запускают утку. А бакс и недели в черном не продержался и упал до 23.9.
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