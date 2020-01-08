 Украина запретила полеты в Иран после крушения самолета МАУ (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера сообщает БизнесЦензор.

"Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы", – заявил Гончарук.

По предварительным данным, на рейс Тегеран-Киев было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Погибли 11 украинцев, среди которых 9 членов экипажа и 2 пассажира.

"Большинство пассажиров были иранцами. Также на борту находились граждане Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. Окончательные списки еще уточняются", – сообщилГончарук.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что причины авиакатастрофы будут тщательно исследованы, передает пресс-служба министерства.

"Иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу. Украинский посол и консул тесно взаимодействуют с авиационными властями Ирана с целью оперативного выяснения причин катастрофы и репатриации тел погибших украинцев. В Иран будет отправлена ​​группа для помощи в поисковой операции и специалисты для расследования причин катастрофы в составе пяти человек Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, двух специалистов Госавиаслужбы и трех представителей авиакомпании МАУ", – сообщил Криклий.

Как сообщалось, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Как сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения.

По данным иранских авиационных властей, 147 пассажиров самолета были иранцами, операция по поиску тел погибших уже завершена.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8:00 по киевскому времени.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям.