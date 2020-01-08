[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.55 26.05
 Транспорт
  872  0
Все про:Укрзализныця (2567) вагоны (386)

 "Укрзализныця" получит в этом году 26 новых пассажирских вагонов

АО "Укрзализныця" подписала поставку 26 пассажирских вагонов в 2020 году.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

В 2019 году "Укрзализныця" приняла в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов украинского производителя - 16 вагонов купейного типа и 2 типа СВ.

"В новых вагонах использованы современные материалы, существенно повышен уровень комфорта. По требованию "Укрзализныци" 70% оборудования вагона отечественного производства, в том числе системы кондиционирования и вакуумные туалеты (те, что использовались ранее, были иностранного производства)", - сообщает компания.

"Укрзализныця" также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта (КВР), что значительно продлевает срок их эксплуатации. Так, в прошлом году компания обновила 29 вагонов: срок их эксплуатации продлили на 14 лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168704
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиакатастрофа Донбасс Ирак Иран крушение МАУ Нацполиция самолет США
 
 
 
 
 
 вверх