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Все про:прибыль (977) Samsung (164)

 Samsung оценивает падение прибыли в 34%

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводников, оценивает падение операционной прибыли в четвертом квартале 2019 года в 34%.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно предварительным расчетам, операционная прибыль будет находиться в диапазоне от 7 трлн вон до 7,2 трлн вон. Средний показатель соответствует 7,1 трлн вон ($6,1 млрд) по сравнению с прибылью за четвертый квартал 2018 года в размере 10,8 трлн вон.

Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне 6,5 трлн вон.

Выручка Samsung, по предварительной оценке, составила в октябре-декабре 58-60 трлн вон против 59,27 трлн вон за аналогичный период прошлого года.

Samsung обнародует окончательную отчетность за четвертый квартал позднее в этом месяце.

В третьем квартале 2019 года компания получила операционную прибыль в размере 7,78 трлн вон, выручку - 62 трлн вон.

Котировки акций Samsung выросли на 1,8 по итогам торгов в среду. С начала года капитализация компании увеличилась на 1,78% и составляет около 379 трлн вон.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168682
 
 
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