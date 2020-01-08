 МАУ приостановила полеты в Иран после авиакатастрофы

Об этом со ссылкой на пресс-службу МАУ сообщает БизнесЦензор.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сообщает компания.

Утром самолет "МАУ" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

"Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранскому времени. По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту", - сообщает компания.

Авиакомпания выражает соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. "Самолет 2016 года производства был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020", - сообщает МАУ.

Пресс-служба СНБО Украины сообщает, что на борту самолета МАУ, который потерпел крушение в Иране, находились 11 украинских граждан.

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находились два гражданина Украины и девять членов экипажа - также граждане Украины", - сообщила пресс-служба СНБО в Facebook.

Как сообщал БизнесЦензор, в Иране разбился пассажирский самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".