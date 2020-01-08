 Sony неожиданно представила прототип собственного электрокара

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Он отражает наш вклад в будущее мобильности и содержит множество технологий", - отметил во время презентации глава фирмы Кенихиро Ёсида.

Сенсационная презентация нового автомобиля заняла у главы Sony 2 минуты 10 секунд, подсчитало во вторник, 7 января, немецкое издание Die Welt. По свидетельству журналистов, от Sony такого шага никто не ожидал, несмотря на то что концерн давно уже поставляет некоторые свои технологии для производства электромобилей.

Концепт-кар, получивший название Vision-S, разгоняется до скорости 100 километров в час за 4,8 секунды. Максимальная скорость - 240 километров в час.

В автомобиль встроены 33 датчика, которые контролируют происходящее вокруг и внутри машины. Информация сводится в единую картину. Sony называет это "технологией слияния сенсоров". Программное обеспечение использует разработки в области искусственного интеллекта и другие ноу-хау Sony, которые концерн обещает постоянно обновлять и развивать. Связь с автомобилем будет поддерживаться с помощью нового стандарта 5G.

В качестве своих немецких партнеров при создании электрокара Sony называют компании Bosch, ZF, Continental и Here. Vision-S использует также технологии от Magna Steyr из Австрии, Benteler, Nvidia, Blackberry и Qualcomm.

Электрическая платформа может быть применена и для других типов автомобилей, например на внедорожнике. По итогам презентации неизвестным остались запас аккумулятора и дата старта продаж. "Пока об этом рано говорить", - заявил глава Sony.