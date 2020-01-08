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 В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту

В Иране разбился пассажирский самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер Украины Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа", - сообщил премьер.

По предварительным данным, на борту самолета было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Страница президента Владимира Зеленского в Facebook сообщает, что по предварительным данным все пассажиры и члены экипажа погибли.

"Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли", - сообщает Facebook-страница президента.

В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 01

В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 02
В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 03
В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 04
В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 05
В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 06

В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 07
В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 08
В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 09
В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 10
В Иране разбился самолет МАУ с пассажирами на борту 11

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168650
 
 
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