 Цены на нефть подскочили из-за атаки Ирана на военные базы США

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составляет $69,2 за баррель, что на $0,93 (1,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,64 (0,93%), до $68,27 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,8 (1,28%) - до $63,5 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $62,7 за баррель, снизившись на $0,57 (0,9%) по сравнению с предыдущей сессией.

Корпус стражей исламской революции сообщил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил данную информацию. Он отметил, что "около 17:30 Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке". "Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", - подчеркнул Хоффман. Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

Нефть резко подорожала в минувшую пятницу после того, как стало известно о гибели Сулеймани.

По словам стратега по азиатским рынкам из AxiTrader Ltd. Стивена Иннса, "рынок начинает активнее реагировать на риски для поставок".

В среду участники рынка будут ждать еженедельных данных о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. Американское министерство энергетики опубликует соответствующий доклад в 18:30 по московскому времени.