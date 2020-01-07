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 Украина опустилась на две позиции в рейтинге престижности паспортов

Украина снизила позицию в рейтинге паспортов мира на два пункта по итогам 2019 года, сообщается в Индексе паспортов от компании Henley & Partners.

Как сообщается в отчете, за минувший год граждане Украины получили право посещать без виз Бахрейн и Саудовскую Аравию, однако в то же время был прекращен безвизовый доступ украинцев в Бенин и Джибути, передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, количество стран, которые украинцы могут посещать безвизово или с получением визы по прибытию, осталось неизменным – 128, а позиция в рейтинге сместилась с 41 на 43, которую разделила с Никарагуа.

Лидером рейтинга третий год подряд остается Япония, граждане которой могут безвизово посещать 191 страну. На втором месте – Сингапур, третье разделили Южная Корея и Германия.

Четвертое место в рейтинге заняла Италия, а на пятом оказались сразу три страны – Дания, Люксембург и Испания.

США и Великобритания, возглавлявшие рейтинг пять лет назад, опустились на 8 место.

Последнее место в рейтинге занял Афганистан, граждане которого могут посещать без виз 26 стран.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168626
 
 
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Бенин и Джибути-жопы в Африке, с французским душком...
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Так то воно так... Але за рівнем ВВП на душу населення Україна зовсім ненабагато випередила Джибуті. Станом на 2018 ми на 131 місці, а джибутяни на 142.
Всі колишні совки випередили Україну, крім Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану.
Список стран по ВВП (номинал) на душу населения


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А, забув нагадати, - у джибутян і герб навдивовижу схожий на український тризуб. Украина опустилась на две позиции в рейтинге престижности паспортов - Цензор.НЕТ 3731
А якби в 1889 році французи не прогнали звідти ссаними тряпками кацапських колоністів, то, гляди, там би вже замутили б якусь джибуто-росскую рєспубліку.
В 1889 году русскими подданными-поселенцами была предпринята попытка колонизации части территории Французского Берега Сомали. После того, как полномочия основателя колонии и планы России не подтвердились, французский флот изгнал колонистов.

Украина опустилась на две позиции в рейтинге престижности паспортов - Цензор.НЕТ 6314
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