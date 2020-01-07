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 Милованов спрогнозировал укрепление курса гривны в 2020 году

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает укрепления курса национальной валюты в 2020 году.

Об этом Милованов написал на своей странице в Facebook.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире, или в Украине, то должен изменяться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса. Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - отметил министр.

Ранее БизнесЦензор опубликовал прогноз курса гривны на 2020 год от 20 международных и украинских аналитиков, которые прогнозируют незначительную девальвацию украинской валюты на следующий год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168599
 
 
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