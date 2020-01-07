[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.4 25.94
 Энергетика
  1491  0
Все про:Газ (4028) Газпром (1460) Северный поток (541)

 "Газпром" себе в убыток пустил газ по продолжению "Северного потока-2"

Строительство "Северного потока - 2" приостановлено, но по первой нитке газопровода Eugal - его продолжения на территории Германии до границы с Чехией - с 1 января 2020 года газ официально уже пошел.

Об этом в ответ на запрос DW сообщил 6 января пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер (George Wüstner), пояснив: "Газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel".

Таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего "Северного потока".

Но это не спасает "Газпром" от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично.

Газпром себе в убыток пустил газ по продолжению Северного потока-2 01
Джордж Вюстнер подтвердил DW, что мощности Eugal забронированы на длительный срок, однако "из соображений защиты данных" отказался сообщать, кем именно. Но в том, что это "Газпром", никто и не сомневается: задача двух ниток Eugal (вторая по плану будет построена к концу 2020 года) - служить продолжением двух труб "Северного потока - 2".

Точно так же Opal и Nel являются продолжением на территории Германии действующих с 2012 года двух ниток первого "Северного потока".

Дело, однако, в том, что мощность газопровода Nel, соединяющего приемный терминал "Северного потока" в Любмине под Грайфсвальдом с подземным газохранилищем Rehden, составляет 20 миллиардов кубометров газа в год.

А мощность первой нитки Eugal - 30,9 миллиарда кубометров. Так что даже если Nel, у которого вообще-то другие задачи, будет целиком задействован для заполнения нового газопровода, полностью загрузить его не удастся.

А если "Северный поток - 2" не успеют достроить в 2020 году, то с января 2021 года "Газпром" будет терять деньги на также полностью забронированных, но не загруженных мощностях второй нитки Eugal.

Правда, российская компания является через совместное с фирмой Wintershall предприятие Gascade совладельцем этого газопровода, но лишь примерно на четверть.

Остальные доли держат немецкие компании Wintershall и Ontras, а также бельгийская Fluxys и нидерландская Gasunie через свои зарегистрированные в Германии дочки.

Собственно, заинтересованность всех этих европейских партнеров в Eugal как продолжении "Северного потока - 2" объясняется именно тем, что для них это - беспроигрышный бизнес: "Газпром" оплачивает полностью забронированные мощности трубопровода независимо от того, сколько газа на самом деле по нему прокачивается.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168574
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Ирак Иран пожар ПЦУ Рождество Россия США
 
 
 
 
 
 вверх