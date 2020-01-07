 Ривненская АЭС отключила и вывела на плановый ремонт энергоблок №1

Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 430 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.