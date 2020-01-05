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Все про:декларация (289) Зеленский (542) электронное декларирование (237)

 Зеленский получил 5 миллионов роялти от "Квартала 95"

Президент Владимир Зеленский задекларировал полученные 27 декабря 2019 года 4,88 млн грн роялти и 104 тыс. грн компенсации за использование торговой марки от ООО "Квартал 95".

Соответствующее сообщение о существенных изменениях в имущественном положении он внес 3 января в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, весной 2019 года Владимир Зеленский передал принадлежащие ему доли в разных компаниях соратникам и партнерам, формально выполнив обещание выйти из бизнеса.

Наибольшее количество активов Зеленского оформили на его давнего партнера, назначенного ныне первым помощником президента, Сергея Шефира: Зеленский передал ему свои доли в восьми компаниях.

Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру перешли доли в двух компаниях.

Ранее Сергей Шефир рассказывал, что смена собственников бизнеса Зеленского – номинальная, доли в бизнесе перешли по договоренности и вернутся к Владимиру Зеленскому по истечению президентского срока.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168444
 
 
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А что оно там про Порошенко гундосило???
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