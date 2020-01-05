 Объем валютных операций на межбанке вырос в 1,5 раза, – НБУ

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), это также более чем в три раза превышает показатель 2015 года, передает БизнесЦензор.

"Рост объемов межбанке является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны. Важным двигателем этого процесса является также валютная либерализация, которую Национальный банк проводил в течение последних лет", – отмечается в сообщении.

В НБУ напомнили, что поступления от нерезидентов, покупали гривневые облигации правительства, активные внешние привлечения государственного и частного сектора, а также рост экспортных мощностей Украины сформировали избыточное предложение валюты и позволили НБУ установить 14-летний рекорд по чистой покупки валюты на межбанке ($7,9 млрд).

"Положительной оставалась и ситуация на наличном рынке. Уже 4 года подряд граждане продают валюты больше, чем покупают. В 2019 году эта положительная разница составляла $177 млн. Объем наличного рынка в целом вырос более чем на 40%", – сказано в сообщении.

"Важно то, что украинцы постепенно привыкают к режиму плавающего курса гривни. Они все меньше реагируют на краткосрочные курсовые колебания, ведь имеют понимание, что гривня может не только ослабляться, но и усиливаться", – отмечают в Нацбанке.