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 Гончарук пообещал создать единый портал для помощи иностранным туристам

В Украине будет создан единый туристический портал.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", – отметил премьер.

Гончарук уточнил, что единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме, его запустят к осени 2020 года. Кроме того, будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать данный проект.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168441
 
 
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