 "Укрэнерго" отказалось ограничивать работу ветровых электростанций Ахметова

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго",при этом была ограничена генерация электроэнергии на государственных АЭС, но оставались в работе частные ветровые электростанции, передает БизнесЦензор.

"Основные причины – общее снижение потребления из-за нехарактерно высокой средней температуры воздуха для соответствующего периода, а также то, что участники рынка закупают объемы электроэнергии, которые значительно превышают уровень ее фактического потребления", – отмечается в сообщении.

В частности, 1 января во время минимального потребления для балансировки энергосистемы и обеспечения ее операционной безопасности диспетчерами "Укрэнерго" были использованы все предложения генерирующих компаний на балансирующем рынке. Импорт в ОЭС Украины из России и Беларуси был ограничен до нуля с 1 по 7 января включительно.

Кроме того, были отданы диспетчерские команды на перевод в резерв (или отсрочку запланированных пусков) генерирующего оборудования ТЭС суммарной мощностью 970 МВт. Таким образом было остановлено шесть генерирующих единиц (энергоблоков или корпусов) ТЭС. Также были включены в работу в насосном режиме гидрогенераторы Днестровской и Киевской ГАЭС.

"Вместе с тем утром 1 января разгружены четыре блока Ровенской, Запорожской и Южноукраинской АЭС на суммарную мощность 760 МВт. Суммарная нагрузка АЭС на начало дня 1 января составила 10,04 тыс. МВт. Днем 1 января, и на утро 2 января три энергоблока Запорожской и Южно АЭС были догружены на суммарную мощность 650 МВт. Двенадцатого часов 2 января общая мощность АЭС составила 10,6 тыс. МВт", – сообщили в "Укрэнерго".

В то же время в НЭК уточнили, что к частным ветровым станциям в течение 1-2 января ограничения не применялись.

Ранее "Укрэнерго" решило ограничить мощности АЭС до 9,5-10 тыс. МВт на 1-2 января. После этого был предусмотрен возврат АЭС к ранее запланированному графику работы.

Читайте также: Бурштынская ТЭС Ахметова не снижала выработку в режиме "вынужденного простоя", - профсоюз (обновлено)

Как сообщалось, в пресс-службе НЭК "Укрэнерго" ранее заявляли, что в ночь с 21 декабря на 22 декабря 2019 года в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины сложилась очень критическая ситуация, поскольку в часы ночного минимума общий профицит мощности достигал рекордных 3 ГВт.

Чтобы сбалансировать производство и потребление электроэнергии, диспетчерам пришлось вывести в холодный резерв (остановить) 7 энергоблоков ТЭС суммарной мощностью 1 ГВт. После этого, были включены в работу в насосном режиме гидрогенераторы на Киевской и Днестровской ГАЭС, разгружены четыре энергоблока на Запорожской, Ровенской и Южноукраинской АЭС на суммарную мощность 400 МВт, а также огранено производство пяти мощных ветровых электростанций в целом на 350 МВт.

В ноябре 2019 года глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявлял о давлении после того, как оператор энергосистемы впервые вынуждено ограничичивал генерацию электроэнергии на ветровых электростанциях (ВЭС) энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.



При этом, согласно законодательству, ВЭС все-равно компенсируется стоимость недовыработанной ими электроэнергии по высокому "зеленому тарифу".