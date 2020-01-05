 Власти Киева ограничат движение транспорта в центре города на Рождество

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации №1769, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях продлится Шествие звездочетов", – напоминают в КГГА.

Кроме того, 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем избежание давки на платформе.

Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться по сокращенному маршруту.