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Все про:КГГА (525) Киев (2355) Рождество (7) транспорт (281)

 Власти Киева ограничат движение транспорта в центре города на Рождество

Во вторник, 7 января, с 12:00 до 17:00 в Киеве запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации №1769, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях продлится Шествие звездочетов", – напоминают в КГГА.

Кроме того, 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем избежание давки на платформе.

Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться по сокращенному маршруту.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168430
 
 
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