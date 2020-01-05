 Гончарук анонсировал программу смены места жительства для молодежи из регионов

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области. Мобильность положительно влияет и на экономику и на производительность труда", – подчеркнул премьер.

По словам Гончарука, такая программа повысит разнообразие регионов и развивать организации гражданского общества.

Премьер уточнил, что на первом этапе будет разработана нормативно-правовая база и концепция программы мобильности молодежи, с апреля этого года будут запускаться пилотные проекты между несколькими регионами Украины. Полноценно программа заработает до конца года.