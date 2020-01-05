[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.4 25.94
 Власть
  531  0
Все про:Кабмин (3773) молодежь (5) Гончарук_Алексей (184)

 Гончарук анонсировал программу смены места жительства для молодежи из регионов

Кабинет министров готовит программу мобильности молодежи, которая стартует в апреле.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области. Мобильность положительно влияет и на экономику и на производительность труда", – подчеркнул премьер.

По словам Гончарука, такая программа повысит разнообразие регионов и развивать организации гражданского общества.

Премьер уточнил, что на первом этапе будет разработана нормативно-правовая база и концепция программы мобильности молодежи, с апреля этого года будут запускаться пилотные проекты между несколькими регионами Украины. Полноценно программа заработает до конца года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168425
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Dr. Alban Газ Госпогранслужба Зеленский Крым Либанова Нацполиция Россия США
 
 
 
 
 
 вверх